Ultras dell’Ascoli arrestati per scontri dopo la partita col Pisa: c’è la convalida

Ascoli, 15 maggio 2024 – Arresti convalidati per i quattro ultras dell’Ascoli arrestati e posti ai domiciliari a seguito degli scontri verificatisi al termine dell’incontro di calcio Ascoli-Pisa, disputatosi lo scorso venerdì, 10 maggio, che ha sancito la retrocessione della squadra di casa in serie C.

Gli arresti sono avvenuti nella ‘flagranza differita’, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e in violazione della legge 401/1989, relativa al contrasto del fenomeno della violenza negli stadi, contestati in concorso con persone ancora da identificare.

Due di loro erano per altro sottoposti a Daspo. I quattro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari per i due già gravati da daspo; ad uno ha concesso il permesso di andare al lavoro. Per gli altri due ha disposto l’obbligo di dimora col divieto di uscire di casa alle ore notturne.