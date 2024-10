Um archivio fotografico per raccontare la storia della fiera di San Martino

In occasione della Fiera di San Martino il comune di Grottammare ha avviato la costituzione di un archivio fotografico con l’obiettivo di custodire e valorizzare nel tempo la storia della manifestazione. La cittadinanza è invitata a partecipare al progetto ’Antologia di foto sulla Fiera di San Martino anni ‘60-‘90’, inviando al servizio Cultura le proprie fotografie entro il 4 novembre prossimo. Le fotografie raccolte saranno digitalizzate per costituire un archivio pubblico da cui attingere per esposizioni, pubblicazioni e attività culturali, già da questa edizione in programma nei giorni 10 e 11 novembre, con intrattenimenti nell’anteprima del 9 novembre. La Fiera di San Martino rappresenta per Grottammare uno spaccato unico della vita sociale e culturale della città. Attraverso le fotografie d’epoca, che ritraggono momenti di vita privata e familiare, feste ed eventi, si intende preservare un patrimonio di grande valore, altrimenti destinato a perdersi nel tempo, e trasformare i ricordi personali in una memoria condivisa, per accrescere il senso di appartenenza alla comunità. Alla pagina ’Avvisi e Bandi’ del sito del Comune ci sono le istruzioni per inviare le foto. Info 0735.739238.