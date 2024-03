Un 8 Marzo dedicato a Costantino Romanelli

Nel giorno della Festa della Donna, l’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio otto corse daranno con inizio alle 14 dedicate a Costantino Romanelli e al suo leggendario legame con i cavalli. Romanelli incarnava lo spirito goliardico e competitivo che permeava le giornate trascorse a Montegiorgio. Proprietario della scuderia ‘Oceania’, di Grottazolina, ha coinvolto i suoi figli Massimiliano e Patrizia in questa passione travolgente, lasciando loro un’eredità di successi e tradizioni che oggi risplendono con luce propria. Il San Paolo diventerà il palcoscenico perfetto per celebrare la straordinaria storia di Costantino Romanelli e la sua scuderia. Ma il trotto non è solo bellezza e armonia, è anche competizione pura. Ogni gara è una sfida contro il tempo, una corsa frenetica verso il traguardo dove solo i più forti e i più determinati possono emergere vittoriosi. Domani 8 marzo a partire dalle 14 al San Paolo di Montegiorgio scenderanno in pista cavalli e driver per sfidarsi nelle 8 corse in cartellone. Ingresso libero e ampio parcheggio gratuito. Inoltre saranno in funzione tavola calda, club house e vari bar.