Un aiuto a chi è in difficoltà. L’impegno con enti e aziende

Novantacinque tirocini, per 35 donne e 70 persone seguite dai servizi per le dipendenze patologiche. Sono i numeri fatti registrare dal servizio Ama Lavoro nel corso del 2024. Il progetto ha coinvolto oltre 100 realtà locali, tra enti pubblici, aziende e associazioni, creando una rete solida capace di offrire percorsi di reinserimento attraverso esperienze in settori come ristorazione, commercio, artigianato e agricoltura. Alla base del servizio vi è una banca dati che raccoglie i contatti di oltre 250 aziende disponibili a offrire occasioni formative e occupazionali a persone in difficoltà. L’inserimento lavorativo non è solo una questione economica, ma un passaggio fondamentale per restituire dignità e autonomia, specialmente a chi affronta percorsi di recupero da dipendenze. "Ama Lavoro è un esempio virtuoso di come una rete collaborativa possa contribuire in modo significativo al miglioramento delle condizioni di vita di persone in difficoltà – sottolineano dalla cooperativa sociale Ama Aquilone – promuovendo l’inclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di autonomia e crescita". Dal 2009, Ama Lavoro si impegna a supportare persone fragili nel loro percorso di crescita e indipendenza. Tra i destinatari principali ci sono tossicodipendenti, politossicodipendenti e alcolisti in cura presso strutture sanitarie specializzate, ma anche persone con esperienze di detenzione o procedimenti penali in corso. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe), il progetto rappresenta una possibilità di riscatto sociale e professionale per chi, altrimenti, avrebbe difficoltà a trovare un’opportunità lavorativa. Nel 2024, Ama Lavoro ha promosso 11 corsi di formazione gratuita, garantendo 488 ore di formazione per 98 partecipanti. Tra questi, 4 corsi offrivano un’occupazione garantita al termine del percorso. Come risultato concreto, 8 persone a rischio di esclusione sociale hanno trovato un impiego, segnando un importante passo avanti nell’integrazione lavorativa. "Un altro strumento fondamentale per diffondere le opportunità – sottolineano dalla cooperativa fondata da Francesco Cicchi – è il Bollettino settimanale, attivo dal 2011, che raccoglie offerte di lavoro e formazione. Con una distribuzione via email a quasi mille contatti, ha superato la 611ª edizione".

Emidio Lattanzi