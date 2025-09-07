Un aiuto a chi ha bisogno. Alloggi per ragazze madri nella scuola di Venagrande

Appartamenti per ragazze madri e donne in difficoltà: è questo il cuore del progetto in fase di realizzazione al primo piano della scuola di Venagrande, un intervento che si sta concretizzando con l’obiettivo di rispondere ad un bisogno sociale fondamentale, non solo per Ascoli ma per l’intero territorio circostante. Il progetto ha acquisito una rilevanza considerevole, tanto da essere inserito tra le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che ha stanziato i fondi necessari per la sua realizzazione. Si tratta di un’opera che va oltre la semplice ristrutturazione di un immobile, poiché rappresenta un gesto concreto di solidarietà e supporto per le donne in difficoltà, un gesto che punta a garantire loro un futuro migliore, lontano da situazioni di marginalità. Negli ultimi giorni, sono stati effettuati alcuni aggiustamenti al progetto iniziale, ma il cantiere continua a procedere senza interruzioni. Si è cercato di ottimizzare alcune scelte costruttive per rispondere al meglio alle esigenze delle future residenti, pur rispettando i vincoli del piano finanziato. In ogni caso, l’obiettivo rimane invariato: rendere questo spazio un punto di riferimento sicuro per donne sole, madri in difficoltà e famiglie che affrontano situazioni particolarmente fragili. La struttura che ospiterà gli appartamenti, oltre ad essere ristrutturata al primo piano, vedrà il secondo piano oggetto di lavori simili, al fine di creare cinque appartamenti di diversa metratura, che andranno ad arricchire l’offerta di alloggi sociali nella zona.

Il piano di ristrutturazione prevede un investimento di 495mila euro, una cifra che non solo rispecchia l’importanza dell’intervento, ma anche la sua sostenibilità e l’impegno pubblico a lungo termine. Si tratta di un investimento che, oltre a rispondere ad un’emergenza sociale, va ad arricchire l’offerta di servizi sul territorio. L’intervento, infatti, non riguarda solo la creazione degli appartamenti, ma anche la valorizzazione dell’intero immobile, che manterrà al piano terra la presenza della scuola per l’infanzia, un servizio fondamentale per la frazione di Venagrande. Per garantire una separazione netta tra le due funzioni, il progetto prevede che gli ingressi per gli appartamenti e per la scuola siano indipendenti e posizionati su lati opposti dell’edificio, evitando qualsiasi tipo di interferenza tra le due destinazioni d’uso.

Matteo Porfiri