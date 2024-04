Un aiuto al lago di Pilato: "Questa neve può giovare"

Il lago di Pilato, che si trova nel territorio di Montemonaco, ancora non si vede. Di fatto non c’è. Non si è ancora formato. Colpa, o merito (dipende dai punti di vista) della neve che ancora è presente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Anche complice l’abbassamento delle temperature riscontrato negli ultimi giorni, con le nevicate che sono tornate a ‘spolverare’ le zone montane e le piogge che hanno bagnato il Piceno, lo specchio d’acqua è ancora coperto. Ora bisognerà aspettare che l’ultima neve si sciolga per capire se il lago riuscirà a riformarsi oppure no. Nel corso delle ultime estati, a causa della siccità e delle poche nevicate che hanno caratterizzato le recenti stagionali invernali, tanti escursionisti che avrebbero voluto ammirarlo sono rimasti delusi. Perché del lago non c’era proprio traccia. Il meteo delle ultime ore, ma soprattutto le previsioni per i prossimi giorni, fanno invece ben sperare. A far trapelare un briciolo di ottimismo, infatti, è proprio il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La direttrice Maria Laura Talamè, infatti, ha spiegato che il profilo del lago sarà intuibile soltanto quando si sarà sciolta tutta la neve. In realtà, al momento, non ce n’è molta, anche se ovviamente tutto verrà rivalutato in base alle condizioni climatiche del weekend. "Indubbiamente la neve e la pioggia possono giovare – spiega proprio la Talamè –. Il mio, però, è un cauto ottimismo. Diciamo che, rispetto agli anni scorsi, potrebbe essere scongiurato il rischio che lo specchio d’acqua non si formi per niente".

Dieci giorni fa, quando la prospettiva era quella di un caldo tremendo, c’era maggior pessimismo. Intanto, però, se il meteo lo permetterà, con l’arrivo della bella stagione saranno tanti gli escursionisti e gli appassionati che raggiungeranno il lago. E a loro, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, rivolge il consueto appello: quello di rispettare l’ambiente e di prestare molta attenzione alle uova del chirocefalo che proprio in questo periodo vengono deposte sulle sponde del lago e che sono praticamente invisibili. Il ‘chirocefalo del Marchesoni’, infatti, è un crostaceo endemico del lago di Pilato e vive solo lì. Venne rinvenuto per la prima volta nel 1954 da Vittorio Marchesoni, direttore dell’Istituto di botanica dell’Università di Camerino, durante una delle sue periodiche escursioni, e grazie a lui assunse questo nome. Le uova si schiuderanno nel momento in cui, si spera, riuscirà a formarsi il lago.

Matteo Porfiri