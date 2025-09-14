Un aiuto al Salesi grazie all’asta di beneficenza

L’Associazione Altro Orizzonte di Grottammare ha consegnato alla Fondazione Ospedale Salesi Ets, il frutto dell’asta di beneficenza organizzata nelle scorse settimane. L’iniziativa ha visto il contributo di artisti come Francesco Colella e Patrizio Moscardelli, ma anche il supporto appassionato di realtà locali, dalla Lido degli Aranci al Circolo Tennis, fino a Rattatù e all’associazione Paese Alto, che hanno trasformato un semplice evento in una vera festa di comunità.

Nonostante il poco tempo a disposizione, i quadri realizzati dai piccoli artisti sono stati battuti all’asta raccogliendo 1.200 euro: una cifra che, più che nel numero, trova il suo valore nel significato. La partecipazione di cittadini, turisti e persino del sindaco Rocchi ha dato vita a una catena di solidarietà che ha dimostrato quanto la generosità, quando è condivisa, sappia moltiplicarsi.

A rappresentare Altro Orizzonte nella cerimonia di consegna c’erano il vicepresidente Antonello Maraldo e i membri Laura Rosati, Samuele Castelletti ed Emanuele Rivosecchi, accolti dalla presidente della Fondazione Salesi, Laura Mazzanti. Durante l’iniziativa è stato ricordato Francesco Colella, artista recentemente scomparso.