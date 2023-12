Un aiuto all’accesso ai servizi online: via ai corsi

Nell’ambito del progetto ’Bussola Digitale: Orientiamo le Marche’, a Monteprandone i cittadini possono rivolgersi al Comune per chiedere aiuto nell’accesso ai servizi online. Oggi inizia un ciclo di corsi che andranno avanti fino al 15 marzo per implementare le competenze digitali dei cittadini. Nello sportello di Monteprandone, aperto nel Centro Pacetti, a Centobuchi, i corsi base avranno per tema ’I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio’. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso dei dispositivi mobili (Smartphone). Mediante esercitazioni pratiche saranno mostrate le applicazioni di maggiore utilità e l’utente sarà guidato nel loro utilizzo. Non è necessaria nessuna prenotazione, basta recarsi sul posto il giorno del corso e gli utenti verranno iscritti al momento. Gli altri corsi su argomenti differenti come: l’utilizzo di Spid e Cie, Social Media, sicurezza informatica ecc, si terranno nei mesi di gennaio e febbraio. ’I segreti dello smartphone. Come utilizzarlo al meglio’ è il titolo del corso che si terrà martedì prossimo, 19 dicembre dalle ore 14,30 alle 17,30 nel palazzo comunale di Grottammare, sempre a carattere gratuito.