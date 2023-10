Un aiuto alle famiglie: ecco il bando per le spese sostenute in ambito educativo

Nel comune di Grottammare contributi fino al 100%, con il provvedimento che va ad alleggerire le spese sostenute dalle famiglie in ambito educativo, per i servizi rivolti alla fascia 0-6 anni. Come richiederli è descritto nell’avviso pubblicato alla voce "Avvisi e Bandi" del sito comunale. La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 10 novembre. Il beneficio prende in considerazione i costi del servizio di ristorazione scolastica e delle rette di frequenza, affrontati nell’anno 20222023: spese per la mensa scolastica dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’IC "G. Leopardi", nella fattispecie per le rette di frequenza del Centro Infanzia comunale "Pollicino"; del Centro Infanzia "Baby Azzurro"; della scuola dell’infanzia paritaria "Santa Maria" dell’Istituto Suore di Carità Santa Maria. Il contributo può variare dal 30 al 100% della spesa riconosciuta, in base all’attestazione Isee. Info 0735.739228