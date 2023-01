Un aiuto di 200 euro ai dipendenti

Il vecchio anno, ormai alle spalle, si è chiuso con una bella notizia per i dipendenti di una nota agenzia assicurativa ascolana. Si tratta della ‘Damiani e Gatti Assicurazioni’, i cui rappresentanti legali nonché agenti generali, ovvero Stefania Damiani e Piero Gatti, hanno deciso di riconoscere nella busta paga dei propri lavoratori un bonus di importo pari a 200 euro. Ciò allo scopo di indennizzare gli stessi dipendenti e le rispettive famiglie dai danni provocati dalla forte inflazione e dall’attuale e persistente crisi energetica. Il tutto, ovviamente, in un periodo così complesso ed articolato come quello che è stato vissuto nell’ultimo anno e che, si spera, possa essere messo ormai nel dimenticatoio. Tale iniziativa, di indiscutibile pregio, esprime la grande attenzione e sensibilità che gli agenti generali manifestano, sempre, nei confronti del welfare aziendale, nell’ottica di valorizzare, premiare e sostenere con iniziative concrete quel capitale umano che costituisce la più ampia risorsa di ogni azienda. Una bella iniziativa, dunque, che sicuramente avrà fatto molto piacere ai lavoratori della ‘Damiani e Gatti Assicurazioni’ e che, magari, potrà essere imitato anche da altre aziende e realtà del territorio.

Matteo Porfiri