Un albero per la salute. Al Mazzoni arriva un leccio

Un leccio come simbolo di salute e sostenibilità è stato piantato ieri mattina nel giardino dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, unica struttura sanitaria delle Marche scelta per l’edizione 2025 del progetto "Un albero per la salute", promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi) e dal Reparto Carabinieri Biodiversità. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si è svolta in contemporanea in altri 38 ospedali italiani, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’interconnessione tra salute umana e salute ambientale secondo l’approccio One Health, che riconosce la stretta relazione tra persone, animali e ambiente.

La cerimonia ascolana si è aperta con un incontro nell’aula di infermieristica, introdotto dai saluti del direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo, della direttrice sanitaria Maria Bernadette Di Sciascio e del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. Il progetto è stato illustrato dal tenente colonnello Marta De Paulis, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità de L’Aquila, e dalla presidente Fadoi Marche Laura Morbidoni. A seguire, un momento di approfondimento sul tema Tutela dell’ambiente come fondamento per la tutela della salute ha visto gli interventi dei direttori delle unità operative complesse di medicina interna, allergologia e trasfusionale, e pneumologia dell’Ast, Mariavirginia Boni, Antonio Canzian e Vittorio D’Emilio.

La mattinata si è conclusa con la piantumazione del leccio nel giardino dell’ospedale, donato dai Carabinieri. "Siamo felici di aver aderito al progetto – ha dichiarato il dg Maraldo – che unisce l’impegno per la salute delle persone a quello per l’ambiente. La messa a dimora dell’albero rappresenta un atto simbolico di promozione della salute pubblica." La direttrice sanitaria Di Sciascio ha evidenziato come l’iniziativa si fondi sull’approccio One Health, sottolineando l’interdipendenza tra salute umana e ambientale. Il sindaco Fioravanti ha rimarcato il valore civico e educativo dell’iniziativa, mentre Morbidoni ha ribadito l’impegno della Fadoi nel diffondere il concetto di salute integrata. "È un progetto virtuoso – ha aggiunto il tenente colonnello De Paulis – che contribuisce alla riduzione del riscaldamento globale e agli obiettivi dell’Agenda 2030". "Salute e ambiente sono strettamente interconnessi – ha concluso la dottoressa Boni – e questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra sanità, istituzioni e forze dell’ordine possa generare benefici non solo clinici, ma anche sociali e ambientali."