Un altro animale ucciso in uno schianto stradale

Ancora un incidente lungo la Valtesino intorno alle 2,30 della notte fra lunedì e martedì quasi di fronte al bar Spadino, ai confini tra i territori di Grottammare e Ripatransone. Il conducente di una Renault Clio si è trovato di fronte un cerbiatto che stava attraversando la strada e non ha potuto fare nulla per evitarlo. E’ stato un impatto piuttosto severo nel quale la vettura ha subito danni importanti nella parte anteriore, ma il conducente, per fortuna, non ha subito danni. L’automobilista ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Benedetto che ha eseguito i rilievi di legge, utili anche per chiedere il risarcimento dei danni dal fondo regionale per simili eventi. Il cerbiatto è morto sul colpo, per cui è stato chiamato il personale addetto del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) che ha proceduto alla rimozione della carcassa dell’animale. Incidenti di questo genere stanno accadendo con maggiore frequenza sulle strade della costa.