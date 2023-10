Un altro delfino trovato morto

La carcassa di un delfino in avanzato stato di decomposizione è spiaggiata durante la notte fra domenica e lunedì sulla foce del torrente Albula, a breve distanza dalla passeggiata a mare, tra il ’Giardino Nuttate de lune’ e il pennello che delimita a nord il corso d’acqua. Si tratta del secondo caso in questo scorcio finale dell’estate nel solo tratto del litorale sambenedettese. A differenza di quello rinvenuto un paio di settimane fa a largo del porto, il delfino spiaggiato ieri non sembra avere particolari segni di lesioni o mutilazioni dovute alle eliche delle imbarcazioni da diporto o dei pescherecci. Nella tarda mattina di ieri la comunicazione è arrivata alla capitaneria che ha attivato le procedure previste in questo caso. Dopo il recupero della carcassa dell’esemplare, piuttosto grande e la successiva visita eseguita dal personale del servizio veterinario dell’AST 5, ha fatto seguito lo smaltimento dei resti del delfino per opera del personale della Picenambiente. Casi simili, purtroppo, continuano a verificarsi un po’ ovunque, non solo in Adriatico o nel mar Tirreno, ma in ogni parti del mondo dal Mar Nero all’Australia, dalla Francia, al Brasile, all’Amazzonia. Sulle cause di questi fenomeni stanno ancora indagando gli esperti della materia.