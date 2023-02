Un altro furto di pc a scuola: scatta l’allarme

Non è più un caso isolato, ma si tratta di una banda di delinquenti che sta mettendo in atto furti di computer nelle scuole di San Benedetto. Dopo i tre notebook rubati nella notte fra venerdì e sabato della settimana scorsa nella scuola Bice Piacentini di via Asiago, un altro colpo è stato messo a segno ai danni della scuola media Sacconi. I ladri hanno rubato 8 computer nell’aula informatica che si trova nei locali all’ultimo piano e che, dopo gli spostamenti dettati dalla pandemia, non era allarmata. I ladri lo sapevano bene, per cui si sono calati nell’aula dal tetto.

Hanno rotto la cupola di plexiglass posta a protezione dell’oblò e una volta scesi nel laboratori hanno iniziato a prelevare i computer portandoli via passando nei corridoi della scuola facendo scattare l’allarme. Era mezzanotte, ma i ladri erano già a lavoro diverso tempo prima. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri ed i responsabili della scuola, i malviventi erano già lontani con tutto il bottino. Va detto che l’ingresso del laboratorio informatico è protetto con un’inferriata che non è stata divelta. Il ladro che si è introdotto e che ha smontato i computer era sicuramente molto magro e di piccola corporatura, tanto da riuscire a passare tra le sbarre, com’è stato possibile rilevare anche dalle orme delle scarpe che sono di dimensioni ridotte. Il furto è stato compiuto, con molta probabilità, da giovani che conoscono bene la scuola, la disposizione dei laboratori ed anche quella dei sensori del sistema d’allarme. Si tratta del secondo colpo in tre notti, almeno per quello che è stato possibile apprendere fuori del circuito delle forze dell’ordine. Intanto emergono alcuni particolari anche sul furto dei tre notebook alla scuola Bice Piacentini. Il giorno precedente, sulla lavagna, erano state trovate scritte alcune parole volgari con le quali erano state sostituire le password dei computer rubati la notte successiva. Anche in questo caso i ladri, probabilmente, conoscevano la scuola. Gli investigatori non avrebbero trovato segni di scasso su porte e finestre. Si profila, dunque, l’ipotesi di una serie di furti ai danni delle scuole cittadine che, purtroppo, si registrano ciclicamente. Si tratta di danni importanti per le istituzioni scolastiche e che, invece, fruttano poche centinaia di euro ai ladri che devono rivenderli sul mercato clandestino. Parallelamente vanno avanti anche le indagini sul furto in canonica nella Chiesa Gran Madre di Dio, a Grottammare, avvenuto domenica mentre il parroco diceva Messa.

Marcello Iezzi