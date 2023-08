Un altro furto in villa Ladri a Borgo Miriam agiscono indisturbati

Furto in villa ad Offida. I ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza dei padroni, in un’abitazione nella periferia della città, nella frazione di Borgo Miriam. Grazie al posto piuttosto isolato, i malfattori hanno avuto tutto il tempo di agire senza che nessuno li vedesse. I proprietari hanno scoperto l’accaduto solo una volta rientrati. Tutto è accaduto lunedì sera, i malfattori sono entrati in casa, scassinando gli infissi e una volta all’interno non hanno perso tempo; hanno rovistato dappertutto, mettendo a soqquadro l’intera abitazione e infine sono riusciti ad impossessarsi di oro e denaro, poi sono fuggiti a bordo di una delle auto della famiglia, che poi hanno abbandonato nei pressi della rotatoria della frazione di Santa Maria Goretti, sempre nel territorio di Offida. Quando i proprietari hanno fatto ritorno a casa si sono accorti che qualcosa non andava e infine hanno scoperto quanto era accaduto e a questo punto non hanno potuto far altro che dare l’allarme ai carabinieri della locale stazione, che indagano sull’episodio. Sarà fondamentale visionare le telecamere installate sul territorio per cercare di risalire all’identità degli autori del furto in villa.

m.g.l.