Un altro gol alla disabilità: "Ma servono nuovi ragazzi"

Il progetto ‘Facciamo Goal alla Disabilità’ della Polisportiva Borgo Solestà riprende a pieno ritmo. Quella che si prepara a decollare sarà una nuova annata ricca di lavoro, sacrifici e tanta passione che ruota attorno a quella tanto amata sfera in grado di unire tutti. A parlarne è stato l’allenatore Vincenzo Ferranti che assieme agli altri membri dello staff coordinerà il programma di allenamenti che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi.

Parte del territorio fa ancora fatica a raccogliere l’opportunità che state mettendo in campo per accogliere l’ingresso in squadra di nuovi ragazzi speciali. Come mai?

"Persiste una certa reticenza da parte di genitori e famiglie che ancora non hanno recepito l’importanza del progetto. Tra i ragazzi manca il ricambio generazionale. Siamo fermi ancora a 18 elementi e non c’è stato alcun aumento in termini di partecipazione. Questo un po’ ci dispiace perché poi girando in altre località italiane abbiamo invece avuto modo di ravvisare che ci sono città mentalmente molto più avanti di noi. E lì esistono squadre che possono addirittura contare 50-60 ragazzi per ciascun organico".

Siete pronti per la stagione?

"La nostra avventura va avanti, affronteremo una prima fase con i match test che si svolgeranno qui a Monterocco sabato 27 settembre. In campionato verremo inseriti in un girone misto dove ci saranno squadre di Marche e Abruzzo. Per la provincia di Ascoli ci siamo noi e l’Asd Stella del Mare di San Benedetto. Ci confronteremo con le altre squadre marchigiane e abruzzesi per poi accedere alle fasi finali".

Come si svolgerà il lavoro sul campo in una settimana tipo?

"Gli allenamenti si tengono ogni settimana il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 16,30. Inizieremo ufficialmente le attività il 15 settembre. L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di favorire una crescita volta a permettere loro di arrivare ad un buon livello. Nel lavoro da svolgere potremo contare sul prezioso contributi di alcuni allenatori dotati del patentino Uefa B o della presenza di ragazzi dotati di patentino per il calcio paralimpico".

A livello nazionale avete sfiorato un sogno...

"A Tirrenia abbiamo incontrato diverse realtà importanti. Alla fine siamo arrivati secondi perdendo soltanto la finale col Torino. Siamo riusciti ad avvicinarci ad un traguardo impensabile e questo testimonia che abbiamo raggiunto un buon livello. I ragazzi sono stati contentissimi".

Massimiliano Mariotti