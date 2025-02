Un altro incidente sulla Mezzina

La Domenica degli amici ad Offida ha fatto registrare un aumento di traffico significativo sulla strada provinciale Mezzina. Tra le maggiori difficoltà le numerose auto parcheggiate selvaggiamente lungo la carreggiata nel territorio di Castel di Lama. A peggiorare la situazione intorno alle 23 c’è stato un incidente, all’altezza della rotatoria di contrada Valentino. Un’auto è andata dritto sulla rotatoria ed infine è finita fuori strada, si sono registrano solo danni al mezzo, per fortuna l’auto non ha preso in pieno il muretto altrimenti le conseguenze potevano essere ben più gravi non solo per l’auto, ma anche per l’automobilista. Sul luogo è intervenuto il carro attrezzi che ha rimosso la vettura incidentata. I cittadini prendono a pretesto l’incidente per porre l’accento sulle condizioni in cui versano i primi tre chilometri della provinciale, un percorso di guerra con buche e rotture ovunque.

m.g.l.