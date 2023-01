Un altro incidente sulla Mezzina Il nuovo anno si apre in salita

Nuovo incidente lungo la strada provinciale 43 Mezzina, in via Cerreto, a Castel di Lama. Ieri sera, intorno alle 17.30, una Mercedes classe A che proveniva da Offida in direzione Castel di Lama è entrata in collisione con una Giulietta che si stava immettendo sulla strada, un urto violento, che ha determinato notevoli danni ai mezzi, ma per fortuna nessun ferito. Subito sono stati allertati i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Disagi per la circolazione, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per i due uomini alla guida.

L’inizio del 2023 mostra la vulnerabilità della strada provinciale Mezzina, soprattutto nei primi tre chilometri, solo martedì un grave incidente si è verificato all’altezza della Casa delle Api, nel territorio di Castel di Lama, dove un motociclista è entrato in collisione con una Fiat Panda, un urto violentissimo che ha determinato grave conseguenze al centauro. I primi tre chilometri di strada non sono stati soggetti a nessun intervento di ammodernamento e messa in sicurezza e proprio ai bordi di questi si concentrano diverse abitazioni e bivi. E’ auspicabile che sulla strada si ponga l’accento, alla luce dell’aumento del traffico e soprattutto perché la maggior parte degli automobilisti spesso scambia la strada per un circuito di Formula Uno.

m.g.l.