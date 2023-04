Un altro lupo avvistato nelle campagne di Castel di Lama

Un lupo è stato avvistato nei giorni scorsi nelle campagne di Castel di Lama, vicino alla frazione di Chiarini. Si tratta solo dell’ultimo episodio, perché i lupi sono stati avvistati un po’ dovunque, ad Offida addirittura un branco, Colli, Spinetoli. Sui social sfilano le foto e le emozioni, a volte di paura, a volte di compiacimento. I lupi sono più numerosi nelle zone selvatiche dove vivono, alcuni però si stanno spostando anche nelle colline ed infine in Vallata, arrivano vicino alle città. Spesso possono essere protagonisti di assalti a le greggi, agli animali: il lupo avvistato a Castel di Lama (foto d’archivio) aveva in bocca un fagiano. In questa situazione bisogna essere prudenti, perché molti confondono i lupi con gli ibridi. Quest’ultimi sono fenomeni molto diffusi e che rappresentano una minaccia per la conservazione dei lupi. La presenza degli animali selvatici nelle vicinanze dei centri abitati è determinata dalla presenza di fonti di cibo, come ad esempio i cinghiali, i branchi degli ungulati, sia a seguito della caccia, che della mancanza di cibo si stanno spostando a valle, sono alla ricerca di tutto quello che trovano vicino alle case: dai rifiuti organici, al cibo per cani e gatti. Senza contare che i campi incolti rappresentano luoghi dove trovano facilmente rifugio. Per molti si tratta del risultato del cambiamento climatico, altri più semplicemente lo adducono al fatto che ormai la dorsale Appenninica, anche a seguito del terremoto, è sempre più spopolata. E’ venuto meno il presidio territoriale e di conseguenza manca il cibo per gli animali selvatici, perché in montagna paradossalmente non si alleva e non si coltiva più. Siamo difronte ad un cambiamento epocale, più che parlare di allarme gli uomini hanno il dovere di abituarsi alla presenza degli animali selvatici e a conviverci. Va ricordato che tenendo comportamenti corretti il rischio è minimo. La prima regola da osservare è non avvicinarsi in nessun caso.

Maria Grazia Lappa