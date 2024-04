Un altro lutto per Porta Tufilla. Addio al capitano Saldari

Quintana in lutto ed è ancora il Sestiere di Porta Tufilla a piangere uno dei suoi storici figuranti. Se ne è infatti andato a soli 59 anni Paolo Saldari, Capitano delle guardie rossonere e figlio dell’ex Console Ugo a capo dell’Arme di Tufilla alla fine degli anni ‘80 poi succeduto dal Preside Gino Andreani, da Luciano Gabrielli e ora da Francesco Mazzocchi. Paolo Saldari è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Figura carismatica, ma soprattutto una gran brava persona, Paolo si è fatto voler bene da tutti. In lacrime gli altri Capitani: Mattia Antonucci, Francesco Panza, Roberto Panfini, Alessandro Nespeca, Marco Amici e Fabio Cerfeda che hanno condiviso con lui decine di sfilate nel corteo della Quintana.. "Purtroppo la nostra bacheca di Sestiere – ha sottolineato il Console di Porta Tufilla, Francesco Mazzocchi – sta diventando sempre più nera a causa dei tanti figuranti che stiamo piangendo. Paolo ha seguito la passione quintanara tramandatagli dal padre Ugo, impegnandosi con entusiasmo e con quel sorriso che ha sempre conquistato tutti. Sono diventato caposestiere proprio quando Ugo Saldari era Console e poi ho avuto nel corteo Paolo quando sono diventato Console. E’ vero, abbiamo condiviso tante gioie, grazie anche alle vittorie del cavaliere Massimo Gubbini, con Paolo che negli ultimi anni, per motivi di lavoro, si era dovuto allontanare da Ascoli dovendo rinunciare al suo ruolo di Capitano di Porta Tufilla. Lo porteremo comunque sempre nei nostri cuori. A nome di tutto il Sestiere voglio quindi esprimere le condoglianze del Comitato, del popolo rossonero e le mie personali, alla famiglia Saldari". La salma è stata composta nella Cappella dell’Obitorio dell’Ospedale Mazzoni e vi rimarrà fino a pochi minuti prima della cerimonia funebre che verrà celebrata oggi alle ore 15 nella Cattedrale di Sant’Emidio. Alla moglie Beatrice, ai figli Alessia e Alessandro, alla mamma Gabriella, storica maestra elementare, giungano le condoglianze della redazione del Carlino. Ciao Paolo.

Valerio Rosa