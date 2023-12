Un anno da incorniciare. Dalla vela al tennis, ecco le stelle del Piceno premiate dal Coni

Un anno indimenticabile per lo sport provinciale. Nella splendida cornice della sala della Ragione di palazzo dei Capitani ieri sera il Coni di Ascoli, con il patrocinio di regione Marche, provincia e comune, ha voluto celebrare gli atleti del territorio che nel corso del 2023 si sono distinti conseguendo importanti risultati nazionali e internazionali. "In questa occasione vogliamo omaggiare gli sportivi e i dirigenti – commenta Cristina Celani, delegata Coni Ascoli –, in particolare tutto lo sport di questa provincia che ogni anno ci regala tantissime soddisfazioni e tanti risultati. Ringrazio l’assessore allo sport Nico Stallone per l’ospitalità in questa stupenda location e per il contributo che ci ha dato per lo svolgimento dell’evento".

A fare gli onori di casa è stato proprio l’assessore: "Siamo onorati di aver ospitato le eccellenze dello sport ascolano. I numeri e i fatti ci dicono quanto questa città viva di sport. Faccio un applauso a tutti coloro che ci permettono di avere tutto questo. Parliamo di un amore e una passione che non conoscono confini". Immancabile anche la presenza di Fabio Luna, presidente del Coni Marche che ha rimarcato l’annata proficua. "Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra regione – sostiene –. È bellissimo ritrovarci per celebrare tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Abbiamo in sala tanti protagonisti della scena sportiva nazionale, i cui successi si riverberano positivamente sull’immagine delle Marche a 360 gradi". Ben 29 gli atleti che hanno lasciato il segno. Stelle d’Argento al merito sportivo: Romolo Bugari (pattinaggio), Elio Comini (ansmes), Gianfranco Giorgi (atl. Leggera), Asd Circolo Nautico sambenedettese (vela). Stella di bronzo al merito sportivo ad Alessandro Paoletti (tennis). Medaglia d’argento al valore atletico a Pierluigi Iachini (pesca sportiva e attività subaquee). Medaglie di bronzo al valore atletico: Francesco Ceci (ciclismo), Stefano Di Cola (nuoto), Alessandro Gabrielli (automobilismo). Premio ‘Terzo Censi’ - atleta esemplare a Kevin Bovara (pattinaggio artistico). Diplomi al merito sportivo: Dario Zampieri (ciclismo), Emidio Silenzi (pesca sportiva), Claudio Flaiani (lotta), Alfonso Esposito (judo), Fabrizio Vallese (pesca sportiva), Piero Satulli (automobilismo), Pietro Colonnella, Simone Comini, Elena Marchionni, Luciano Carallo (atl. leggera), Simonetta Bozzano, Simone Vagnozzi (tennis), Matteo Angrilli, Boris Cassarino (bocce), Daniele Rubicini (cronometristi), Alessandro Alessandrini (pallacanestro), Andrea Quercia (tiro con l’arco), Asd Unione Rugby San Benedetto (rugby), Asd Master karate Offida fitness club (karate).

Massimiliano Mariotti