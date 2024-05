Un anno di ’Il bicchiere tutto vuoto’. Attesa per i risultati a Montefiore

Una giornata di rilevante interesse quella di mercoledì 16 maggio nei locali della comunità Dianova di Montefiore dell’Aso. Saranno, infatti, presentati i risultati di un anno di lavoro del progetto ’Il bicchiere tutto vuoto’ e il nuovo progetto ’A passo d’uomo’. ’Il bicchiere tutto vuoto’, avviato a marzo 2023 con una progettualità di due anni, è un modulo specialistico che mette a disposizione 10 posti all’interno della Comunità per persone con disturbo da uso di alcol finanziato attraverso i fondi regionali dell’Area Vasta 5. ’A passo d’uomo’, è un progetto realizzato in collaborazione con il dipartimento dipendenze patologiche Ast di Ascoli Piceno che rientra tra gli interventi di prevenzione del Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e dalle dipendenze digitali. "Per Dianova è essenziale continuare a offrire risposte concrete e specifiche a chi vive una condizione di dipendenza – dichiara Renato Pocaterra, direttore generale di Dianova – Interveniamo nei territori dove siamo presenti cercando di offrire soluzioni alle problematiche che emergono attraverso la costruzione di una rete di sinergie con i servizi preposti". Mercoledì prossimo dalle 10.30 l’equipe della Comunità di Montefiore insieme con Claudio Cacaci direttore del dipartimento dipendenze patologiche AST di San Benedetto, al Servizio per le dipendenze di Ascoli, ai ragazzi ospiti della struttura, ai ragazzi reinseriti, che porteranno le loro testimonianze, saranno presentati ai servizi per le dipendenze delle Marche, alle realtà del terzo settore, alle scuole e alle associazioni del territorio, i due progetti durante una giornata a porte aperte nella struttura.

Per quanto riguarda il problema del consumo e abuso di alcol, il Ministero della Salute nel 2022 ha riportato dati nazionali che evidenziano un uso sempre più precoce del consumo di alcol (11 anni) e un significativo aumento del binge drinking (sbronzi) tra i giovani (18-24 anni). Nelle Marche, una ricerca del 2019 su 17 università del territorio ha evidenziato che il 53,3% degli studenti erano bevitori ad alto rischio e che il 13,1% ha ammesso di avere comportamenti di binge drinking almeno una volta al mese. Sul gioco d’azzardo l’ultima ricerca del 2018 evidenzia che il 37,8% della popolazione tra i 15 e i 74 anni ha giocato d’azzardo nelle Marche e che il 2,9% dei giocatori presenta un profilo di gioco fortemente a rischio.

Marcello Iezzi