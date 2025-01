Un anno di lotta per Comunanza: "Tutti uniti per salvare la Beko"

La decisione della Beko di chiudere lo stabilimento dei Sibillini, con oltre 300 operai che tra un anno perderanno il posto di lavoro. I disagi alla viabilità dovuti alla chiusura della galleria di Croce di Casale. E, per finire, addirittura l’omicidio di Renzo Paradisi da parte di Claudio Funari, 42enne attualmente detenuto al Marino. Il 2024 è stato un anno nefasto per il borgo di Comunanza. Ne è consapevole il sindaco Domenico Sacconi che, in queste prime ore del 2025, auspica che i prossimi dodici mesi possano essere diversi e forieri finalmente di buone notizie per il suo territorio. Il bilancio dei primi sei medi di amministrazione, comunque, da parte del primo cittadino che alle elezioni del giugno scorso ha battuto il sindaco uscente Alvaro Cesaroni, è positivo. "Nessuno poteva immaginare che i primi mesi, di solito considerati funzionali per entrare nella macchina amministrativa, potessero essere così intensi – spiega Sacconi –. Nessuno poteva immaginare che i principi e le scelte emersi in campagna elettorale risultassero così giusti a solo pochi mesi dal successo elettorale. Se ciò non fosse avvenuto, non saremmo stati in grado di portare 70 sindaci di tre province all’assemblea sulla Beko. Un incontro, questo, che rimarrà nella storia per essere riuscito a riunire più di 400 partecipanti, fra cittadini e istituzioni di tutti i livelli, intorno alla lotta per la difesa di Comunanza e del territorio. Non sarebbe stato altresì possibile chiedere, e ottenere, un’udienza straordinaria al Papa attraverso il parroco Don Luca e il vescovo Giampietro Palmieri. Oggi Comunanza non è sola perché non è isolata, e gode di una credibilità e di un rispetto senza precedenti – prosegue il sindaco –. Abbiamo applicato il fisco-amico, facilitando i contribuenti che erano rimasti indietro a pagare il pregresso Imu senza incorrere in alcun costo aggiuntivo di carattere sanzionatorio. Nella sanità siamo riusciti con la dottoressa Picciotti a sostituire il medico di base che andrà in pensione da questo mese e abbiamo ottenuto una pediatra che sarà a Comunanza quattro giorni a settimana. Già nella serata del 20 dicembre sono state riaperte le due gallerie di Croce Casale, come promesso, per il periodo invernale e addirittura senza semaforo. Abbiamo sostituito tutti i corpi illuminanti del paese comprese le frazioni. Ci siamo regalati delle luminarie per il Natale che hanno avuto grande apprezzamento, nonostante il costo sia stato inferiore del 40 per cento rispetto allo scorso anno. Che dire ancora? – conclude Domenico Sacconi –. Continueremo a camminare al fianco dell’intera comunità; ci piace sentire anche i vostri appunti, sempre funzionali per migliorare". Per Comunanza, il prossimo step, sarà il vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul caso Beko, che dovrebbe essere convocato nella seconda metà di gennaio.

Matteo Porfiri