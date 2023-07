Un anno di teatro Da Frassica a Francini

Dall’estate all’inverno fino alla prossima primavera: quasi un anno di ‘spettacolo’ nel capoluogo Piceno grazie al ricco cartellone allestito dall’Amat in collaborazione con il Comune di Ascoli. E se la bella stagione fa rima con teatro classico nell’ambito della programmazione del ‘Tau’, quella del teatro Ventidio Basso il prossimo autunno si aprirà con il botto, con Nino Frassica, e si chiuderà ad aprile con la talentuosa Chiara Francini. "L’estate si compone di sei appuntamenti per otto spettacoli – dice il direttore artistico dell’Amat, Gilberto Santini –, tra cui i tre con il Tau al chiostro di Sant’Agostino, e poi in autunno avrà inizio una bella stagione teatrale che sarà aperta da Nino Frassica con uno spettacolo nel quale si vede bene quanto questo comico abbia delle radici solide che si agganciano alla grande tradizione della comicità italiana". Sei, dunque, gli spettacoli dell’estate: al chiostro di Sant’Agostino, alle 21.30, il 27 luglio sarà di scena ‘Ecuba’ con Paola Quattrini, il 29 luglio ‘Nel sole…’ con Soapopera Dream (tradotto simultaneamente e interamente dal vivo da interpreti Lis a favore dei sordi), il 2 agosto ‘Una piccola Odissea’ con Andrea Pennacchi, e il 9 agosto ‘Processo a Pandora’ con Vanessa Gravina e Stefano Artissunch. A Monticelli (anfiteatro chiesa San Giovanni Battista) doppio appuntamento con ‘Gran circo Monticelli’, alle 21: il 3 agosto ‘Mago per svago’ di ‘L’abile teatro’ e in apertura incursioni di danza urbana con Francesca Amy Amante, il 4 agosto ‘Time to loop’ di ‘Duo Kaos’ e, a seguire. ‘Habitato’ con Mariam Sallam. Dalla stagione estiva a quella 20232024 del teatro Ventidio Basso, saranno ventidue appuntamenti. L’inaugurazione, il 20 e 21 ottobre, è affidata a Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers band, con ‘Tour 20003000’: un concertocabaret, una operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Spazio alla danza il 25 e 26 novembre con ‘Blu infinito’ di Evolution dance theater, mentre ‘I ragazzi irresistibili’ di Neil Simon con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, arriva in scena il 6 e 7 dicembre. Due le residenze di allestimento: il 23 e 24 gennaio, Arturo Cirillo con ‘Cyrano’, il 3 e 4 febbraio ‘Una giornata qualunque’ con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch. Si continua con: 14 e 15 marzo, ‘Scusa sono in riunione… ti posso richiamare’ con Gabriele Pignotta e Vanessa Incontrada, 26 e 27 marzo, ‘Come tu mi vuoi’ con Lucia Lavia, 6 e 7 aprile, ‘Forte e chiara’ con Chiara Francini. Fuori abbonamento, il 18 gennaio, ‘Romeo e Giulietta’ con il Balletto di Milano. Info: 0736298770. Lorenza Cappelli