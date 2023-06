Un anno fa 255 nascite

La ‘Festa dei figli’ di ieri pomeriggio ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sulla natalità nel Piceno. In base agli ultimi dati elaborati dall’Istat, infatti, il comune di Ascoli perde mediamente quasi 500 abitanti all’anno. Al primo gennaio 2023, ad esempio, sono stati rilevati 45.571 abitanti, ben 514 in meno rispetto ai 46.085 del primo gennaio 2022. Nel corso del 2022, poi, sono nati 255 bambini a fronte di 701 persone decedute, sempre sul territorio comunale. Un dato in leggera ripresa, se paragonato a quello del 2021, quando i nuovi nati furono 229, ma che resta comunque in linea con la media nazionale. Insomma, il calo della natalità, rispetto agli anni scorsi, non fa eccezione nemmeno per Ascoli. "Le istituzioni devono attuare delle politiche che spingano i genitori ad avere almeno due figli – ha sottolineato ieri Adriano Bordignon, presidente del ‘Forum delle associazioni familiari’ –. Bisogna far capire alle famiglie che non sono sole e che verranno aiutate dall’amministrazione pubblica".