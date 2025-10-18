Un argento che vale oro. Francesco Ceci vice campione

Il velocista ascolano Francesco Ceci continua a lasciare il segno nel panorama del ciclismo paralimpico internazionale. Ancora una volta, infatti, l’atleta piceno è salito sul podio ai Campionati del Mondo su pista, in corso di svolgimento in Brasile, conquistando una splendida medaglia d’argento che conferma il suo talento e la sua straordinaria costanza ai vertici di questa disciplina. A Rio de Janeiro, teatro di questa edizione della rassegna iridata, il quartetto azzurro del doppio tandem B (composto da Francesco Ceci, Chiara Colombo, Elena Bissolati e Stefano Meroni) ha difeso con orgoglio il titolo mondiale conquistato lo scorso anno, chiudendo al secondo posto dietro alla fortissima formazione australiana. Gli italiani hanno mancato la riconferma del titolo per appena 687 millesimi di secondo, un distacco minimo che racconta meglio di ogni parola l’intensità e il livello della competizione. Nonostante la medaglia d’oro sia sfumata di un soffio, per Ceci e i suoi compagni si tratta comunque di una prestazione di altissimo valore, che ribadisce la solidità del gruppo e la crescita costante del movimento paralimpico italiano. "È stata un’altra bella soddisfazione – ha dichiarato Francesco Ceci al termine della gara –. Va considerato che sono solo tre anni che gareggiamo in questa specialità, e in così poco tempo abbiamo conquistato un oro mondiale lo scorso anno e un argento quest’anno. In finale ci siamo ulteriormente migliorati, ma gli australiani stavolta erano davvero in grande forma. Dobbiamo essere felici del risultato ottenuto". Un pensiero che riflette non solo la sportività del campione, ma anche la consapevolezza del lavoro di squadra che c’è dietro ogni successo. Il gruppo azzurro ha dimostrato ancora una volta una straordinaria affinità tecnica e umana, frutto di ore di allenamenti, sacrifici e di un’attenzione ai dettagli che rende possibile competere alla pari con le migliori nazionali del mondo. A festeggiare l’ennesimo traguardo del velocista ascolano è tutta la comunità ascolana, che segue con orgoglio le imprese del suo campione. Per Ceci, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il ciclismo su pista italiano, questo nuovo podio mondiale è un ulteriore tassello di una carriera costellata di successi e di soddisfazioni. Un argento che vale come un oro, per la passione, la dedizione e il coraggio di un atleta che, ancora una volta, ha saputo far sventolare in alto il tricolore.

Matteo Porfiri