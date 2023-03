Un ascensore all’ex pretura

Offida, proseguono i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle cittadine. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori nell’immobile dell’ex Pretura in via Vannicola. Grazie ad un investimento di 75mila euro sono state eliminate, con l’installazione di un nuovo ascensore, le barriere architettoniche per l’accesso agli uffici comunali di polizia municipale e socio-culturale. I lavori realizzati hanno consentito la riorganizzazione degli spazi interni migliorandone la funzionalità e la necessaria peculiarità di riservatezza che gli uffici richiedono. "Un altro passo per un’Offida accogliente e sostenibile, si tratta – ha dichiarato il sindaco Luigi Massa – di un investimento atteso e realizzato con l’attenzione all’accessibilità e con programmazione operativa e finanziaria".