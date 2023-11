Un asinello a spasso in mezzo alla strada: trovato il proprietario

Un bell’asinello a spasso in via Anacapri a San Benedetto. E’ accaduto nella tarda mattina di ieri. I residenti, preoccupati, hanno chiamato la polizia locale che si è subito recata sul posto ed ha preso in consegna l’animale, docile e tranquillo. Poi la ricerca del proprietario che da lì a poco si è fatto vivo ed ha spiegato che qualcuno deve aver aperto il recinto dov’era custodito. In buona sostanza, l’asino aveva percorso poche decine di metri dal luogo dov’era tenuto ed aveva deciso di fare un giretto nel quartiere, guadagnandone anche un gustoso spuntino, poiché una donna della zona si è subito premurata di rifocillarlo con un’abbondante razione di carote fresche. "Mi era già capitato di recuperare cavalli fuggiti dal circo o da una stalla – racconta l’agente – Ma in 30 anni è la prima volta che mi capita di occuparmi di un asino".