Un attestato per le buone pratiche di sostenibilità

L’ASviS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ha consegnato alla Banca di Ripatransone e del Fermano l’attestato ‘Buona Pratica Territoriale 2024/2025’. "Si tratta – ha dichiarato la neo presidente Donatella Simonetti – di un riconoscimento all’impegno complessivo dell’Istituto per una presenza sostenibile nel territorio. Ritengo sia fondamentale sottolineare che abbiamo ricevuto l’attestato per tre buone pratiche sul totale di nove rilevate nella Regione Marche e siamo anche, in questo contesto, l’unico istituto di credito della regione ad averlo ricevuto". Alla Banca di Ripatransone e del Fermano è stata infatti riconosciuta la buona pratica dell’educazione finanziaria nelle scuole; la buona pratica sul ridurre le diseguaglianze, ottenuto con il finanziamento al film ‘Neve’, prodotto da ‘Linfa Crowd’, diretto e interpretato da Simone Riccioni, pellicola girata interamente nelle Marche e che affronta il tema del bullismo; la buona pratica del mantenimento e della valorizzazione del patrimonio artistico piceno con il sostegno ai Musei Sistini, legata all’obiettivo ONU e sulle città e comunità sostenibili.