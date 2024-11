’Un ballo in maschera’ al Ventidio: "Sul palco giovani talentuosi"

La sala De Carolis di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione dell’opera ‘Un Ballo in maschera’ con musiche di Giuseppe Verdi. Una produzione curata dalla fondazione Rete lirica delle Marche presieduta dall’avvocato Francesco Ciabattoni che andrà in scena domani sera alle ore 20.30 al Teatro Ventidio Basso. Presenti il vice sindaco Massimiliano Brugni, l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, il presidente e la direttrice della Fondazione Rete Lirica delle Marche, Francesco Ciabattoni e Caterina Pietrangeli, la componente del direttivo e rappresentante di Confindustria Ascoli Roberta Faraotti, il direttore d’orchestra Fabio Biondi, il presidente del Coro Ventidio Basso, Alessio De Vecchis e Rachele Maria Puglisi dell’amministrazione e segreteria generale della Fondazione Rete Lirica. Si tratta di un Melodramma in tre atti su libretto di Antonio Somma.

"Quella che presiedo è un’istituzione che va raccontata: una struttura qualificante perché produciamo opere di livello alto, ci confrontiamo con teatri importanti.

Inoltre la Rete lirica compie un’opera divulgativa di rilievo: l’anteprima giovani la facciamo solo noi. Copriamo così tutte le fasce d’età. Il giovane, in particolare, entra nel mondo della musica, della bellezza e delle sensazioni che solo la lirica sa esprimere. La nostra è una formula valida, alla base c’è l’entusiasmo, siamo una realtà fatta da gente che crede nel progetto. Apriamo contatti importanti, come con Confindustria, connubio che porterà sponsor che affiancheranno gli enti pubblici". Protagonista di ‘Un ballo in maschera’ sarà un cast di giovani e talentuose voci molte delle quali provenienti dall’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma: Davide Tuscano (Riccardo), Kang Hae 8Renato), Renata Alida Quirico (Amelia), Danbi Lee (Ulrica), Lucia Piermatteo (Oscar), Giuseppe Todisco (Silvano), Agostino Subacchi (Samuel), Lorenzo Barbieri (Tom) e Mauro Sagripanti (Servo di Amelia). L’Opera è stata preceduta ieri pomeriggio dall’anteprima per i giovani. I biglietti per lo spettacolo di domani sera sono disponibili alla biglietteria del Teatro, in Piazza del Popolo. Prezzi: primo settore euro 50, secondo settore euro 40 e terzo settore euro 25.

Valerio Rosa