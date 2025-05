Un boato di notte a Centobuchi. Colpo da 50mila euro al bancomat

Fanno saltare il bancomat della filiale Bper Banca in viale De Gasperi a Centobuchi e fuggono con un bottino che, da una prima analisi, dovrebbe aggirarsi sui 50mila euro. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 di ieri mattina quando i residenti della zona sono stati svegliati da una violenta esplosione che ha fatto saltare in aria la macchina dello sportello automatico utilizzando la tecnica dell’esplosivo o del gas. Questo particolare è ancora al vaglio degli investigatori. L’esplosione ha devastato la facciata della banca e danneggiato alcune auto che erano state parcheggiate nelle immediate vicinanze. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Benedetto, coordinati dal capitano Francesco Tessitore.

I malviventi subito dopo aver fatto esplodere il bancomat hanno arraffato il malloppo, lasciando a terra una parte del bottino in banconote danneggiate e quelle sparpagliate dalla deflagrazione. Compiuta l’impresa criminosa, la banda si è allontanata a tutta velocità a bordo di un’Alfa Romeo, probabilmente rubata, che è stata già individuata dagli investigatori dell’arma attraverso le immagini di videosorveglianza dell’Istituto di credito e della videosorveglianza cittadina che, com’è noto, è tra le più efficienti della provincia. Le immagini, a ogni modo, starebbero dando man forte agli investigatori che potrebbero essere già sulle tracce dei delinquenti. Era da qualche tempo che nel territorio del piceno non si registravano più assalti simili ai danni di una Banca.

Da dopo Pasqua, però, nel vicino Abruzzo ci sono stati due assalti a Bancomat della Bper, sempre con la tecnica della marmotta e non si esclude che possa trattarsi della stessa banda che ha varcato i confini del Tronto. Lo sportello Bancomat di Centobuchi era stato caricato con una somma importante proprio la sera precedente. "E’ la prima volta che a Monteprandone accade un evento di tale aggressività. Di furti e rapine ve ne sono stati in passato – affermato il sindaco Sergio Loggi tra i primi ieri mattina a recarsi sul posto – Per fortuna nessuno si è fatto male, ma resta l’amarezza per un gesto violento che ha colpito il cuore del nostro paese. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini e hanno già acquisito le immagini delle telecamere comunali e della banca. Il nostro sistema di video sorveglianza, come sempre, è a completa disposizione, auspicando che possa essere utile a individuare i responsabili. A nome mio e dell’amministrazione comunale, esprimo vicinanza ai residenti e alle persone coinvolte".

Marcello Iezzi