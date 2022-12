Un bonus mensa per gli studenti da 40mila euro

Sono stati autorizzati e accreditati in questi giorni nei conti di Planet School del comune di Grottammare, i ristori relativi al bonus "Mensa", per un totale di 41.900 euro. Il contributo è erogato automaticamente a tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, che sono, complessivamente 929, di cui 309 nelle Scuole dell’Infanzia e 620 nelle Primarie. Il ristoro è stato calcolato nella misura di un euro a pasto, in base alla fruizione dei pasti consumati nel periodo che va dal mese di settembre a quello di dicembre. La somma impegnata dall’amministrazione comunale è finanziata con le risorse del Fondo Covid "SoSteniamoci", che è stato istituito nel 2020 dagli amministratori, per contrastare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, attuando misure di sostegno alla cittadinanza. Il bonus era stato attivato con lo scopo di non far pesare sui bilanci familiari l’aumento del costo dei buoni pasto causato dalla nuova organizzazione del servizio, pensato sia nel rispetto delle misure anti contagio sia in termini di salvaguardia della qualità delle pietanze. I bambini, infatti, hanno consumato il pasto in classe, servito con sporzionamento al momento della consumazione, direttamente nel plesso scolastico.