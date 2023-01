Un borsello in strada pieno di banconote: restituito al proprietario

"Buongiorno, siamo i carabinieri, abbiamo ritrovato il suo borsello". I militari del radiomobile hanno rinvenuto un borsello di un 60enne del posto e sono risaliti al suo numero di telefono con il quale sono riusciti a contattarlo ed invitarlo in caserma. Una volta in ufficio, al legittimo proprietario è stato restituito il borsello contentente mille euro in banconote da 20. L’uomo ha ringraziato di cuore i carabinieri per la restituzione del borsello così come il comandante provinciale Giorgio Tommaseo, che a sua volta si è complimentato con i militari operanti alla presenza del comandante della Compagnia di Ascoli.