Un brutto male si porta via a 43 anni. Giorgio Regnicoli

Ha lottato strenuamente contro un male incurabile e ieri alla fine si è arreso. Giorgio Regnicoli se ne è andato a soli 43 anni lasciando nel dolore tutti i familiari. In particolare la moglie Katia a cui Giorgio il mese scorso aveva dedicato un pensiero su Facebook in occasione del suo compleanno: "Io non credo nelle favole – aveva scritto – non credo alle storie dove arriva il principe azzurro, sconfigge il cattivo e poi "vissero tutti felici e contenti"! Ma credo nei fatti, credo nelle azioni che ognuno compie e nei gesti con cui compie queste azioni. A volte un gesto che sembra insignificante per il mondo intero, fatto alla persona che ne ha bisogno, vale 1000 volte un gesto che "va a fenì su lu telegiornale". Ti amo, non te l’ho detto mai pubblicamente e spero con tutto il cuore di tornare insieme alla spensieratezza che avevamo nella prima foto che ci siamo fatti, ma con l’esperienza e gli anni che ci portiamo insieme. Io ce la metterò tutta e so che al mio fianco c’è una Donna su cui posso contare. Buon compleanno more". La malattia, purtroppo invece, ha avuto la meglio e niente ora sarà come prima. Giorgio amava lo sport e la Quintana, sestierante di Porta Romana e protagonista al ‘Romana Beer Festival’, era molto conosciuto e benvoluto da tutti. La salma rimarrà nella casa funeraria Damiani al Battente fino a poche ore prima del rito funebre che verrà celebrato oggi pomeriggio alle 16 nella Chiesa San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina. Alla moglie Katia, ai figli Jacopo e Lorenzo, alla mamma Marisa, a papà Gianni e alla sorella Paola, giungano le condoglianze della redazione del Carlino. Ciao Giò. Valerio Rosa