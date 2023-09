Un calcio alla solitudine. Riparte ’Attivamente’

Dopo una breve pausa estiva riprendono le attività di ‘Attivamente’, servizio rivolto alle persone anziane messo a disposizione gratuitamente dall’assessorato ai servizi sociali del Comune allo scopo di aiutare a migliorare lo stile di vita. ‘Attivamente’, coordinato da Anffas e ‘Un passo avanti’, si svolge alla casa-albergo ‘Ferrucci’, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 19, e negli anni ha dimostrato di riuscire a combattere la monotonia e la solitudine, soprattutto delle persone non più giovani e sole. Tre le attività alle quali si può partecipare: laboratori emozionali e di comunicazione efficace con Marisa Lubes, ‘Riattiviamo corpo e mente attraverso la musica’ con Rebecca Teodori, teatro, recitazione e messa in scena di spettacoli con Giampiero Giorgi e Daniela Giardini. Invecchiare bene è strettamente legato all’adozione di determinati stili di vita e comportamenti che favoriscono una buona qualità della stessa. Una dieta equilibrata e una regolare attività fisica possono ridurre l’incidenza di alcune malattie tipiche dell’invecchiamento, mentre coltivare interessi e socializzare con altre persone può ridurre il disagio psicologico e sociale associato all’invecchiamento. "Attivamente – dice l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni – è un progetto che va avanti già da diversi anni, prima finanziato dalla Fondazione Carisap, poi preso in mano dal Comune che annualmente lo rifinanzia proprio perché ha una valenza importante per tutta la città, e per una fascia di età che rappresenta la colonna vertebrale del nostro tessuto sociale, ovvero quella degli over 65. E’ una possibilità che diamo di poter socializzare, stare insieme e fare diverse attività. E’ un fiore all’occhiello di tutto quello che facciamo per le persone diversamente giovani". "Il progetto è nato dentro i servizi sociali del Comune – dice il coordinatore Giampiero Giorgi – e favorisce l’allenamento mentale. Si rivolge alle persone sole, non malate, ma che hanno bisogno di compagnia. Dà la possibilità di poter socializzare e questo aiuta a mantenere il cervello molto attivo". "Queste attività hanno aiutato a migliorare le funzionalità dei nostri anziani – conclude Chiara Izzi dell’Anffas –. E’ bene che le famiglie conoscano queste iniziative che fanno veramente bene a questa fascia della popolazione". Nella parrocchia dei Ss. Simone e Giuda di Monticelli si svolge, invece, ‘Attivamente 2’.

Lorenza Cappelli