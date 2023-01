Un calendario in onore del Presidentissimo: ecco l’iniziativa della Max Promo di Conese

Alla presenza della famiglia Rozzi, è stato presentato ieri mattina il calendario 2023 realizzato dalla Max Promo di Nicola Conese in onore del Presidentissimo Costantino. Una cerimonia semplice seppur emozionante davanti alla panchina con la statua di Rozzi con la partecipazione delle figlie Alessandra e Antonella, del genero Giacomo, della nipote Giulia, del consigliere regionale Monica Acciarri, dell’assessore comunale Dario Corradetti e del consigliere comunale Luca Cappelli. Nicola Conese da anni presenta il suo calendario dedicato alle gesta dell’Ascoli Calcio, "E’ vero – ha ammesso – e quest’anno non potevo dedicarlo alla nuova statua di Costantino Rozzi posizionata nei giardini comunali di Corso Vittorio. Ringrazio la famiglia Rozzi e le autorità politiche per la partecipazione. Il calendario sarà regalato a tutte le ditte che si riforniscono nel mio negozio di abbigliamento da lavoro e antinfortunistico, articoli promozionali con logo personalizzato ma anche attrezzature e abbigliamento sportivo. Il calendario sarà a disposizione anche per tutti coloro che ne faranno richiesta direttamente nel mio punto vendita in via della Conca, 8 zona industriale Basso Marino". Gratificata la famiglia Rozzi che in queste occasioni non manca mai. "Qualsiasi iniziativa in ricordo di papà – ha dichiarato Alessandra – è sempre molto gradita e siamo noi a ringraziare Nicola Conese per questo pensiero". Emozionata anche Antonella che con la figlia Giulia tanto si è adoperata proprio per la realizzazione della statua. "Ogni volta che passo in corso Vittorio il mio sguardo non può non andare su quella panchina".

Valerio Rosa