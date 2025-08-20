Un cammino tra i sapori. Ecco ’Corpo e spirito’ con Migliorelli e Pupi

Sarà un pomeriggio dedicato al benessere, al cammino e alla memoria dei sapori. Venerdì 29 agosto, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Monteprandone, con il cofinanziamento della Regione Marche nell’ambito del bando benessere, presentano ’Corpo e Spirito’, un evento gratuito che intreccia natura, gusto e cammini. A guidare i partecipanti lungo il percorso saranno Barbara Migliorelli, esperta di forest bathing che accompagnerà il gruppo in un’esperienza di immersione sensoriale nel paesaggio, e Claudio Pupi, meglio conosciuto come ’Un fotografo in cammino’ che, dopo migliaia di chilometri percorsi lungo i più celebri cammini italiani ed europei, racconterà il suo modo di vivere i sentieri attraverso lo sguardo e l’obiettivo fotografico. Il viaggio terminerà nella cornice del ’Lavatoio’ dove ad attendere i camminatori ci sarà una degustazione ideata da Ermetina Mira, dell’Hotel San Giacomo, nell’ambito del progetto la ‘Cucina dello Spirito’ mirato a recuperare antiche ricette monastiche del Piceno e delle Marche, riportando in vita sapori essenziali e profondi legati al paziente lavoro delle comunità religiose. Il ritrovo è fissato alle 17 in piazza dell’Aquila. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 338 3905190 (Barbara). Corpo e spirito è un evento speciale del Grand Tour delle Marche, il circuito promosso dall’organizzazione di Tipicità e da Anci Marche.