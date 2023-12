Un Carnevale per tutte le età: riconoscimento ad Annunziata

Serata in allegria, in perfetto stile carnascialesco, quella trascorsa domenica, nella splendida cornice dello storico Caffè Meletti, dal direttivo dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ insieme ai partner che hanno contribuito con il loro sostegno alla migliore riuscita dell’edizione 2023 della manifestazione. Un momento di aggregazione che è servito anche per parlare della prossima di edizione, quella che nel 2024 si svolgerà dall’8 al 13 febbraio e alla quale la squadra capitanata da Marco Olori sta già lavorando da un pezzo. Oltre al direttivo dell’associazione e al sindaco Marco Fioravanti, alla serata erano presenti anche Enzo Impiccini nei panni di Re Carnevale, Domenico Silvestri nei panni de ‘Lu Sfrigne’ (Buonumor Favorito impersonato da Amedeo Lanciotti era assente per motivi famigliari) e Annunziata Simonetti, la 90enne che l’anno scorso si è mascherata con un gruppo iscritto al concorso di Carnevale. A lei l’associazione ha voluto consegnare un simbolico riconoscimento per la sua partecipazione. "Il nostro Carnevale – dice il presidente dell’associazione Marco Olori – è aperto a tutti e a tutte l’età e la signora Annunziata è l’esempio vivente di come ci si possa mascherare anche a 90 anni. Ci ha detto che parteciperà nuovamente, a febbraio, al Carnevale. Nel corso della serata che abbiamo organizzato al Caffè Meletti – continua Olori –, il sindaco Marco Fioravanti, che è intervenuto, ha anticipato una novità della prossima edizione del Carnevale, ovvero che il pomeriggio del giovedì grasso, il giorno dedicato ai bambini, in piazza del Popolo ci sarà in concerto Cristina D’Avena. Questo direttivo si è prefissato un obiettivo, che è quello della ricerca storica, quindi di ritrovare le maschere, le tradizioni e la cultura di quello che era il Carnevale una volta. Dunque, anche Cristina D’Avena rappresenta un ritorno a quello che una volta era la festa carnascialesca".

La cantante amatissima dai più piccoli in quanto interprete delle più belle canzoni dei cartoni animati, molti anni fa era ospite fissa del Carnevale ascolano nel pomeriggio del giovedì grasso, ovvero quello dedicato ai bambini, quando si esibiva in concerto in piazza del Popolo. Dunque il suo rappresenta un ritorno, sicuramente molto gradito. "Stiamo lavorando già da un po’ – conclude Olori – per l’organizzazione dell’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli". Edizione già attesissima dagli ascolani.

Lorenza Cappelli