"Un caso isolato che preoccupa"

"Quanto accaduto alla famiglia Di Stefano, alla quale va la solidarietà mia a nome di tutta l’amministrazione e della città intera, dispiace moltissimo e ci preoccupa. Per cui insieme alle forze dell’ordine cercheremo di fare sempre di più per ridurre i rischi per la cittadinanza, pur consapevoli che azzerarli è praticamente impossibile". La rapina a mano armata con sequestro di 8 persone perpetrata da ignoti malviventi martedì sera nella villa della famiglia Di Stefano desta preoccupazione nell’amministrazione comunale e in particolare nel sindaco Fioravanti.

"Se andiamo a guardare i dati del nostro territorio, siamo certamente in presenza di un episodio gravissimo, ma isolato riguardo le proporzioni dell’accaduto. Un fatto grave, un segnale che ci dice ulteriormente, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la guardia deve rimanere sempre alta" prosegue il sindaco di Ascoli. "Tanto è stato fatto in chiave prevenzione coi piani di sicurezza che vedono impegnati la Prefettura e tutte le forze di polizia oltre che la municipalità; abbiamo incrementato il numero delle telecamere di sorveglianza presenti in città. Abbiamo fatto tanto, ma faremo ancora per dare sempre più sicurezza al territorio" conclude Fioravanti.