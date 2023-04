Un cavallo a spasso per la Nazionale: salvato

Occhio ai cinghiali, occhio ai lupi e ai cani inselvatichiti e ieri pomeriggio, lungo la Nazionale, è spuntato anche un bellissimo cavallo che si è fatto un ampio giro tra le macchine in zona Brancadoro.

L’equino è sceso dalla collina a monte della concessionaria Emilcar, ha imboccato la statale Adriatica verso nord arrivando nella zona a sud nei pressi del McDonald’s.

Qui l’animale che vagava in strada è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale che si stava recando verso Porto d’Ascoli per rilevare un incidente stradale, per fortuna senza feriti.

Gli agenti hanno scortato l’equino cercando di mettere la situazione sotto controllo, al fine di evitare danni all’animale, ma anche alle persone e ai mezzi che incrociava in entrambi e sensi di marcia.

Al piccolo trotto il cavallo si è portato di nuovo in zona Brancadoro, poi è tornato verso nord fin davanti al negozio di calzature Zappasodi, dov’è stato recuperato dal proprietario che nel frattempo si era accorto della "fuitina" del suo cavallo, proprietario che, adesso, potrebbe rischiare anche una sanzione.