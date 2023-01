Un censimento di tutte le attività: "Equilibriamo domanda e offerta"

Un censimento di tutte le attività commerciali presenti in città suddivise in base ai quartieri di appartenenza. È ufficialmente iniziata la realizzazione di una mappatura voluta dal comune di Ascoli per avere una situazione ben delineata di tutti i negozi cittadini. L’obiettivo perseguito è quello di favorire un’equa concorrenza all’interno del mercato e raggiungere un equilibrio del commercio della città. Evitando che in determinate zone o quartieri ci sia un’eccessiva offerta di determinati prodotti e allo stesso tempo carenza di altri. Incentivare l’apertura di attività nei quartieri c’è richiesta dei consumatori passerà per il riconoscimento di benefici e sgravi sotto il profilo della tassazione. "Proprio in questo periodo con alcuni nostri addetti stiamo facendo il giro dei locali per raccogliere le adesioni al progetto Compriamo in Ascoli e alla relativa fidelity card – sostiene l’assessore al commercio Nico Stallone –. Insieme all’associazione Wap ci riuniremo a metà gennaio per capire come stanno andando le cose con il progetto. Facendo un’analisi abbiamo visto che il turismo funziona bene nel periodo estivo e in quello natalizio. L’obiettivo è riuscire ad alimentarlo anche negli altri mesi dove solitamente c’è una flessione. Questa sarà l’occasione giusta per effettuare per la prima volta in assoluto un censimento di tutte le attività commerciali presenti in città. L’idea è quella di equilibrare domanda e offerta di prodotti all’interno dei vari quartieri per permettere a tutti di lavorare. Abbiamo visto che a volte ci sono zone dove ci sono troppi negozi simili e magari ne mancano altri relativi a qualcosa di cui invece i cittadini hanno bisogno. Grazie a questo censimento avremo la situazione precisa sotto mano e cercheremo di favorire l’apertura di nuovi negozi laddove sono richiesti, poiché carenti o assenti. Incentiveremo gli utenti ad aprire in queste zone carenti riconoscendo loro dei vantaggi come ad esempio la tari gratuita per un determinato periodo o altri benefici del genere".

L’iniziativa favorirà la creazione del centro commerciale naturale annunciato nel corso delle recenti settimane. Resterà attiva anche la filodiffusione musicale proprio come avviene in tutti i veri e propri centri commerciali. "In questo momento passeggiando per le vie e le piazza del centro è possibile ascoltare le classiche canzoni natalizie, ma terminato il periodo delle festività la musica continuerà ad accompagnare quotidianamente lo shopping di tutti. Questo è un progetto che interesserà le vie che fanno da cornice alle due piazze ovvero via del Trivio, corso Trento e Trieste, corso Mazzini, piazza Roma, via Cino Del Duca, via dei Tibaldeschi, via Vidacilio, via Cairoli, via Ceci, via D’Ancaria".

Massimiliano Mariotti