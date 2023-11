"Un centro di studio al convento San Domenico"

"Purtroppo anche questa volta pare che non ci siano speranze che in qualche locale del Convento di San Domenico si possa realizzare il Centro di Studio e Documentazione della Pittura di Carlo Crivelli e dei Crivelleschi". E’ con una lettera aperta che il presidente di Italia Nostra, Gaetano Rinaldi, torna sul caso San Domenico: "Sembra – continua – che si vogliano utilizzare i locali del Convento per realizzare una housing intergenerazionale salvo alcuni ambienti da destinare a sede di incontri degli abitanti del quartiere. E invece probabilmente non c’era nella nostra città un luogo più indicato dell’antico convento per realizzare il Centro dedicato a Carlo Crivelli e ai Crivelleschi di cui da più decadi stiamo proponendo la realizzazione. Infatti, come ripetutamente segnalato, nella chiesa del Convento erano presenti un tempo tre opere di Carlo Crivelli, tra cui Due polittici compreso quello indicato come Demidoff ora esposto in parte nella National Gallery di Londra. La realizzazione del Centro, oltre a dotare la città di una sorta di museo di grande impatto, sarebbe apparsa come una forma di risarcimento nei confronti del grande artista, veneziano di nascita ma poi cittadino ascolano".