Un cioccolato speciale con i ragazzi della Locanda

Alla Locanda del Terzo settore Centimetro zero l’inclusione ha il sapore del cioccolato. "Nel ristorante di Pagliare sarà un San Valentino pieno di amore e gentilezza", parola dei ragazzi, che in questi giorni stanno confezionando cioccolato per tutti i gusti e una sorpresa per i clienti, da servire nel giorno che si celebra l’amore. La sorpresa più bella è il sorriso dei ragazzi del laboratorio di cioccolato, in via I Maggio, a Pagliare, che sotto l’occhio vigile della pasticcera Giorgia Ciarrocchi, stanno confezionando cioccolato per tutti i gusti, al latte, fondente, a forma di cuore. Il laboratorio è coordinato da Roberta D’Emidio spinta dalla tenacia e dalla forza che, da sempre, la contraddistinguono. In occasione di San Valentino è stato promosso anche un laboratorio sulla gentilezza, durante il quale è emerso che il binomio: amore e gentilezza non devono esistere solo durante le feste, ma tutti i giorni. Un’esperienza quella della cioccolateria che si sta rivelando un eccellente esempio di inclusione lavorativa di persone disabili. Nel laboratorio infatti lavorano sei persone, di cui alcuni provenienti dall’Ambito sociale di San Benedetto. La cioccolateria ha come obiettivo quello di contribuire al miglioramento della qualità di vita di soggetti con disabilità fisiche e cognitive, promuovendo interventi che favoriscano la loro inclusione nel tessuto lavorativo e sociale. Per i ragazzi con disabilità si tratta di un percorso iniziato con il ristorante Centimetro zero, che si trova a poca distanza. La Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero è un ristorante diverso.

È un modello di locanda sociale in cui l’attività di ristorazione è il punto d’arrivo di un progetto molto più ampio che coinvolge la disabilità, l’autoproduzione e il recupero creativo: tutto ciò che si mangia nel locale, proviene dal proprio orto o dalla rete di cooperative sociali e aziende locali. Inoltre le sedie, le lampade, gli arredi sono state restaurati e dipinti a mano dai ragazzi, caratterizzati da un gran numero di giovani con disabilità fisica e mentale. Questi ragazzi, infatti, sono il cuore pulsante della Locanda: coltivano i prodotti, hanno arredato il ristorante, lavorano come personale di sala e si impegnano in tutte le attività che la Locanda promuove per rafforzare la produttività, la cultura, la formazione e lo scambio.

Alla gastronomia inclusiva è arrivata un’altra meravigliosa sfida: il laboratorio di cioccolato, a cui i ragazzi credono fortemente e rispondo con immenso entusiasmo, infatti oltre a preparare i dolci per San Valentino sono già a lavoro per confezionare le uova di Pasqua. Non resta che augurare tanto amore e gentilezza a tutte le persone del laboratorio di cioccolateria.

Maria Grazia Lappa