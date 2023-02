"Un colpo fatale per i cittadini" Pd all’attacco: salvati solo i ricchi

"Il Governo si scaglia contro la ricostruzione, che ora diventerà una cosa soltanto per ricchi". E’ l’accusa dell’onorevole Augusto Curti, ex sindaco di Force e deputato del Partito Democratico, rivolta al decreto legge appena approvato dal Governo nell’ambito del Superbonus. Dopo il provvedimento inserito giovedì sera dal ministero, si potranno eseguire solo i lavori a proprie spese e soltanto in un secondo momento provvedere alla detrazione fiscale. Addio dunque a sconto in fattura e cessione del credito per i bonus che matureranno da ora in avanti. Una misura che secondo il centrosinistra è gravissima perché, "oltre ad essere di per sé iniqua, è stata estesa anche all’area del Cratere sismico. Ancora una volta la maggioranza di Governo sferra un colpo fatale ai cittadini". È soprattutto in riferimento all’area sisma che si concentrano le accuse di Curti, che parla di "metodi carbonari" nell’approvazione della misura: "Oltre a certificare il crollo di un intero comparto su scala nazionale, nelle zone terremotate, dopo l’accelerazione impressa negli ultimi due anni, assisteremo ad un blocco pressoché totale della ricostruzione". "In sostanza – aggiunge il parlamentare – questo decreto inaugura una ‘ricostruzione dei ricchi’, in quanto lo svuotamento del Superbonus costringerà le famiglie ad utilizzare risorse proprie per completare i lavori. Chiediamo dunque al Governo di ritirare questo provvedimento, ripristinando le giuste condizioni per i Comuni del Cratere. Nei prossimi giorni – conclude Curti –ci batteremo in aula insieme alle altre forze di opposizione affinché le comunità colpite dal sisma vengano tutelate".

Rincara la dose il segretario pronvinciale del Pd, Francesco Ameli: "L’assurda decisione notturna del governo Meloni che ha portato al blocco dei crediti fiscali, fa saltare la ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Infatti il contributo che lo Stato concede per la ricostruzione non è sufficiente per coprire i costi di riparazione dei danni causati dal sisma, e questo comporta che alcune somme, il cosiddetto accollo, rimangono a carico del cittadino con la casa lesionata. Purtroppo il Governo di cui è piena espressione sia il commissario Sisma Guido Castelli che la sottosegretaria al Mef Lucia Albano (e tutti i partiti Fd’I, Lega e FI) non ha minimamente tenuto conto delle problematiche esistenti e se ne è bellamente fregato. Con Augusto Curti siamo già all’opera per presentare emendamenti in parlamento ed iniziative in regione per chiedere la modifica della norma a tutela dei terremotati sono già state prese dalla consigliera Anna Casini".

d.c.