Un comitato per l’università Raccolta firme per rilanciare l’offerta formativa del Piceno

La rivoluzione e l’innovazione culturale delle cento torri passa anche per l’attività del Comitato spontaneo per l’università del Piceno. Un gruppo di giovanissimi che ha deciso di mettersi in gioco per favorire lo sviluppo di alcuni percorsi universitari che possano consentire alle future generazioni di formarsi, trovare occupazione e arricchire anche l’economia della provincia di Ascoli. Per la serie contro tutto e tutti senza scendere a patti o compromessi con politica e realtà imprenditoriali locali, ma perseguendo con l’aiuto del popolo un ideale importante di cui poi domani potranno beneficiare tutti. "Nelle nostre iniziative abbiamo spesso parlato dei nostri territori colpiti dal sisma – commenta Alberto Di Mattia –. L’obiettivo è chiaramente rilanciare economicamente i luoghi in cui siamo cresciuti e che amiamo. Nonostante il sensibile calo di iscritti registrato di recente dal cup dell’università il comune ha attivato un servizio di monitoraggio per cercare di capire quali sono le richieste delle aziende. La raccolta firme che abbiamo effettuato ad aprile ci ha fatto capire che le persone hanno sposato appieno questa delicata causa. Riteniamo importante e fondamentale che i giovani possano studiare qui nella nostra città per trovare occupazione e integrarsi col territorio. L’obiettivo nei prossimi mesi è raggiungere le 4mila adesioni, un livello adeguato per poi rivolgerci e interloquire con il ministro per l’università Anna Maria Bernini. Abbiamo allacciato dei contatti anche con le aree interne e a San Benedetto dove c’è un bacino importante di studenti. Vogliamo cercare di portare avanti un’università competitiva che possa portare qui in città gli studenti". Il comitato che ha iniziato a muovere i suoi primi passi da alcuni mesi si compone di ragazzi giovani e intraprendenti. Tra i componenti ci sono Daniele Poli, Miriam Allevi, Leonardo D’Antuono, Rocco Taffora e altri, alcuni dei quali ancora alle prese con la maturità. Tutti hanno le idee ben chiare. La raccolta firme organizzata ad aprile ha avuto risultati oltre le aspettative: oltre 2mila firme raccolte in soltanto 3 ore. "Il risultato ottenuto dalla petizione è stato molto soddisfacente – aggiunge Daniele Poli –. Questa raccolta firme continua con i 47 ragazzi che sono sempre impegnati in giro".

Massimiliano Mariotti