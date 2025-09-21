"Un comitato tecnico scientifico contro le aggressioni ai sanitari"

Per difendere gli operatori sanitari dalle frequenti aggressioni che si registrano in tutta Italia, la Lega, tramite il responsabile nazionale del ‘Progetto sicurezza operatori sanitari’ Pasqualino Piunti, porterà il problema alla Commissione Parlamentare. Questo è stato evidenziato durante la conferenza stampa che ha visto la partecipazione diretta dello stesso Piunti, dell’onorevole Giorgia Latini del presidente del Sistema italiano autodifesa professionale Antonio Corrias. In collegamento sono intervenuti Fabio Caiazzo capo dipartimento della Lega per sport e salute ed Emanuele Monti responsabile nazionale del settore Sanità. L’obiettivo del progetto è garantire maggiore tutela, prevenzione e sicurezza per tutti gli operatori sanitari, la categoria più esposta ad aggressioni fisiche e verbali. "Gli operatori sono stati fino ad oggi lasciati soli e vulnerabili negli ospedali, nei pronto soccorso e negli interventi in strada – ha affermato Pasqualino Piunti – L’inasprimento delle pene è una risposta che arriva dopo che il danno è avvenuto, invece serve prevenire". Piunti ha poi elencato alcuni dei casi più eclatanti accaduti in Toscana, a Imola, in Lombardia e in Campania. "Serve istituire da subito un comitato tecnico scientifico dedicato alla sicurezza e alla formazione – ha aggiunto Piunti – affiancato da un Osservatorio Nazionale per monitorare il fenomeno. Bisogna invertire l’escalation legate alle aggressioni".