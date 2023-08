Un concerto in cattedrale con l’Alma

L’Academy Liszt Music Art (alma) organizza per domani sera, alle ore 21, un concerto di musica classica con ingresso gratuito nella Cattedrale Santa Maria della Marina di San Benedetto, con il maestro Andrej Shaklev, pianista macedone che eseguirà musiche di Liszt, Brahms, Beethoven e Chopin con il patrocinio dell’Accademia d’Ungheria in Roma. L’Alma ha voluto creare un legame con la città e il mare in ricordo del musicista ungherese Franz Liszt che soggiornò per sei settimane, nell’estate del 1868 a Grottammare e amava passeggiare nel porto di San Benedetto. Gli organizzatori ringraziano l’ufficio Iat Regione Marche di San Benedetto e il Museo del Mare per l’omaggio che sarà consegnato al giovane pianista macedone per la sua permanenza nella nostra Regione con l’augurio di poterla esplorare accompagnata dalle sue note musicali. In una lettera di Liszt troviamo una recensione positiva sulla città sambenedettese: "…Dalle colline dorate si scorge la spiaggia di San Benedetto, Cittadina di pescatori… stupende barche da pesca che solcano il mare Adriatico, barche con le vele dipinte con soggetti religiosi o con antichi emblemi, esse vanno cullate dalle onde di un mare sempre vivo sempre nuovo e sembra che il murmure delle acque costituisca una lene musica…".