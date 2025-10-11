Un concerto per il gemellaggio con Treviri

Si consolida ulteriormente, attraverso la musica e l’incontro tra gli studenti, il gemellaggio che da ben 67 anni lega la città di Ascoli Piceno e la città tedesca di Treviri (Trier). A partire da domani, 12 ottobre, e per tutta la settimana successiva si svolgeranno una serie di iniziative, a carattere musicale, con importanti risvolti didattici e culturali, organizzate in collaborazione tra Comune di Ascoli e l’associazione Ascolipicenofestival Odv.

Domani alle ore 18, all’Auditorium Neroni, si terrà, nell’ambito del Festival Internazionale di musica ’Il Filo di Arianna’, un concerto ad ingresso libero del ’Philarmonic Brass’, quintetto di ottoni del Teatro di Treviri, formato da Florian Chamot (prima tromba), Griseldis Lichdi (seconda tromba), Filippo Cainero (corno), Bernardo Ferreira (trombone tenore) e Tobias Schuler-Herzog (trombone basso e arrangiatore). In programma musiche in omaggio all’Italia come "Moments for Morricone" e "Italian Suite" oltre a opere di Weber, Bach e Ewald. Questo quintetto tedesco, nato nel 2008, è formato dai componenti dell’Orchestra Filarmonica di Treviri. Nel corso degli anni ha esplorato un vasto repertorio sviluppando un raffinato sound di ottoni.

Poi toccherà ad Ascolipicenofestival, il 19 ottobre, portare la propria musica a Treviri. Il ’Trio Nardini’, composto da Pierfrancesco Fiordaliso al violino, Alessio Falciani al pianoforte e Giuliano De Angelis al violoncello, eseguirà nella prestigiosa Römersaal di Treviri musiche di Mendelssohn e Piazzolla. Il ’Trio Nardini’ prende il nome dal noto pittore ascolano del XVII secolo Tommaso Nardini famoso per la delicatezza e la raffinatezza dei suoi lavori.

Il Progetto elaborato dal Comune, ideato dall’assessore ai gemellaggi Annagrazia De Nicola, in collaborazione con la vice presidente di Ascolipicenofestival, Rossana Sarchielli e la consigliera Claudia Giannelli, mira a costruire uno spazio europeo di condivisione, educazione e sviluppo dell’identità europea tra le nuove generazioni favorendo l’esperienza concreta di intercultura. Saranno ospiti del capoluogo piceno gli studenti del Liceo Diocesano di Treviri ’Angela Merici’. Nella mattinata di mercoledì 15 ottobre si svolgeranno incontri in classe con un breve momento musicale a cura degli studenti tedeschi. Il giorno dopo, giovedì 16 ottobre, nel Teatro Ventidio Basso, ore 9.30, l’Orchestra Giovanile del Liceo di Treviri terrà un concerto con la partecipazione delle scuole ascolane di secondo grado sempre all’interno del progetto ’Sinfonia europea’.

Valerio Rosa