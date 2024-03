Un concorso speciale per ricordare Di Stefano

Il Liceo scientifico ’Orsini’ di Ascoli ha proposto agli studenti delle quinte classi un concorso in memoria di Andrea Di Stefano, brillante ricercatore e docente, già studente del Liceo. Il progetto, fortemente voluto dalla famiglia, ha lo scopo di sollecitare nei ragazzi un’occasione di studio e di ricerca sulla storia contemporanea, finalizzata all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici, e, in particolare, a una riflessione critica sullo scorso secolo e sull’attuale. Gli studenti dovranno produrre un ampio elaborato che sarà valutato da una commissione tecnica composta da docenti di storia del Liceo Orsini, dalla dirigente scolastica Cinzia Pettinelli, e da Luca Di Stefano, fratello del compianto Andrea. Lo studente vincitore sarà premiato nel corso di una cerimonia nell’aula magna del Liceo il 3 giugno con una targa commemorativa dell’evento e un premio in denaro offerti dalla famiglia Di Stefano.