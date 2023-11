Un concorso tra gli studenti e un mazzo di fiori speciale

Tante le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Spinetoli. Ieri mattina l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Luciani ha depositato un mazzo di fiori sulla panchina rossa per ricordare tutte le donne vittime del femminicidio. Sempre durante la mattinata, nella scuola ‘Sandro Pertini’ si è tenuta la premiazione del Contest ’Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’: la scorsa settimana, le operatrici dello sportello antiviolenza di Spinetoli hanno incontrato gli alunni della scuola media per trattare l’argomento. I ragazzi successivamente hanno realizzato dei lavori artistici sul tema. Nei giorni scorsi, in occasione della Giornata mondiale dell’albero, il Comune di Spinetoli insieme alla Scuola Pertini ha partecipato al progetto promosso dal nucleo forestale dei carabinieri ’Un albero per il futuro’. "Ringraziamo – ha detto il sindaco Luciani – il comando del nucleo carabinieri forestale di San Benedetto che ha donato alla scuola una pianta di corbezzolo". Nel Risorgimento il corbezzolo, per i colori che assume in autunno, uguali a quelli della bandiera nazionale, era considerato un simbolo del Tricolore.